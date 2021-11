Facebook verwijdert bericht Ethiopische premier en Nobelprijswinnaar voor de Vrede wegens aanzetten tot geweld

Het huidige conflict in Tigray brak exact een jaar geleden uit. Nadat rebellen van het TPLF, die naar eigen zeggen de legale machthebbers in Tigray zijn, militaire kazernes van het Ethiopische leger in Tigray hadden aangevallen, startte het Ethiopische regeringsleger samen met binnenlandse en buitenlandse bondgenoten een offensief in de noordelijke provincie.

Na een eenzijdig staakt-het-vuren in juni laaide het conflict de voorbije maanden weer op. Zo voerde het regeringsleger enkele weken geleden opnieuw bombardementen uit op Mekele, de hoofdstad van Tigray. De rebellen van het TPLF bezetten dan weer gebied buiten de provincie Tigray en lijken op te rukken naar de hoofdstad. Het regionale conflict lijkt zich op die manier uit te breiden tot de rest van het land.

Gisteren verscheen nog een vernietigend rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de Ethiopische Mensenrechtencommissie waarin alle strijdende partijen beschuldigd worden van misdaden die mogelijk oorlogsmisdaden zijn.

