Gents computerbedrijf Itineris levert software aan de watermaatschappij van New York

De watermaatschappij van New York, die instaat voor de watertoevoer voor 9 miljoen Amerikanen, kwam tijdens hun zoektocht naar een nieuw computersysteem terecht bij het Gentse technologiebedrijf Itineris. "We stonden al even op hun radar, omdat ze hadden gezien dat we al goed werk hadden geleverd in andere Amerikaanse steden, zoals Boston", klinkt het bij CEO Edgard Vermeersch.