Gentse boksclub Golden Gloves hoopt op goud voor Victor Schelstraete op WK in Belgrado

"Wat hij nu doet, dat is ongelofelijk", zegt Luc Dhondt, secretaris van boksclub Golden Gloves. Bij die club is het 9 jaar geleden begonnen voor Schelstraete. "We zagen al meteen dat hij veel talent had. Hij bokste hier nog maar 2 jaar toen hij al training begon te geven. Hij is een echte atleet. Maar zijn prestaties heeft hij ook voor een deel te danken aan het team rond hem. In die ring doet hij het natuurlijk alleen, maar je moet wel voorbereid zijn als je in de ring komt. Je team, je trainer, die zijn heel belangrijk."