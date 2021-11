Antwerpse haven begint al met strooiplan: "Gladheidsmeters meten hoeveel zout er nodig is"

In de Antwerpse Haven zullen gladheidsmeters ingezet worden om te meten of er al dan niet strooizout nodig is. "Sensoren in de weg meten de temperatuur en vochtigheid van het wegdek en hoeveel zout er op die wegen ligt", legt Ickx uit. "Zo willen we er voor zorgen dat we niet onnodig uitrijden, want strooizout is niet goed voor het milieu."