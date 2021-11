Halse organisaties vragen aandacht voor bedreigde diersoorten

Verschillende organisaties in Halle ijveren de hele maand november voor een duurzaam klimaat. "Vandaag gaat de aandacht vooral naar diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn. Vandaar dat we verkleed zijn in ijsberen en pinguins", zegt initiatiefnemer Bram Ghysels. "We hebben ook een liedje gezongen. Dat heb ik in 2015 geschreven naar aanleiding van de klimaattop in Parijs en dat is nog altijd actueel, want ik vrees dat ze ook op de top in Glasgow weer niets gaan beslissen", aldus Bram.