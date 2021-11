In het coronajaar daalden de totale huurachterstallen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen

In 2019 hadden de sociale huisvestingsmaatschappijen nog 2,57 procent van de huurgelden tegoed, samen 16,6 miljoen euro. In het coronajaar 2020 was dat gezakt tot 2,52 %. In Limburg is de achterstand met 1,78 % het laagste, in Oost-Vlaanderen het hoogste, 3,84 %. Sociale huurders zijn nagenoeg allemaal mensen met een kleinere financiële draagkracht en dus is het risico op huurachterstand groter. Dat bevestigt ook de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH).