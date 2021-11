Kachels veroorzaken woningbranden in Antwerpse Kempen, brandweer waarschuwt: "Zorg dat je installatie goed controleert"

In Dessel ontstond rond 18 uur gisterenavond een brand in een woning aan Zanddijk. "De brand is vermoedelijk ontstaan in de buurt van de schoorsteen, door de kachel. Door de dakconstructie was het heel moeilijk om de vuurhaard te bereiken en daardoor is het blussen heel moeizaam verlopen", legt Bart Staquet van brandweerzone Kempen uit.

De volledige dakstructuur van de achterbouw werd vernield door de brand, en ook de woonkamer en de keuken zijn verwoest. Het huis is daardoor onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis.

In Retie begon het kort na 6.30 uur te branden, in de achterbouw van een woning aan de Vrijbroekstraat. De brand is ook ontstaan aan de kachel, in het kantoor van de woning. Het kantoor liep veel schade op, maar de rest van de woning bleef ongedeerd.