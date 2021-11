Leraar uit Kortrijk wil af van mondmasker voor vijfde en zesde leerjaar

Dieter Lobbens geeft les aan kinderen van het zesde leerjaar in Kortrijk. Dat zijn leerlingen straks weer een mondmasker op moeten, ziet hij niet zitten. In een brief naar de minister van Onderwijs Ben Weyts vraagt hij om de mondmaskerplicht voor kinderen in het vijfde en zesde leerjaar te laten vallen. "Mijn leerlingen moeten niet boeten voor de vrijheid die de volwassenen wél krijgen, dankzij de coronapas", zegt Lobbens. "Als je ziet wat volwassenen allemaal mogen, en je ziet dan die kinderen met een mondmasker op, dat wringt. Mijn leerlingen zijn net oud genoeg voor een mondmasker, maar te jong voor vaccinatie", zegt hij, "ze vallen overal uit de boot."

Lobbens vindt ook dat je de impact van zo'n mondmasker in de klas niet mag onderschatten: "In een lagere school bouw je een band op met je kinderen, het is hun tweede thuis. Dat lukt niet van achter een mondmasker", vertelt hij. "Ik vind ook dat die leerlingen nooit gehoord worden. Ze hebben een spreekbuis nodig."

Dieter Lobbens heeft de brief met opzet niet gepost op sociale media, omdat hij niet wil polariseren. De minister heeft nog niet gereageerd.