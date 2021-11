Natuurpunt Rupelstreek wil verbod op fuifboten: "Ze verstoren de habitat van de dieren"

Natuurpunt zit vooral in met het effect op de plaatselijke fauna en flora. "De Rupel en Schelde zijn zelf habitats. Langs de kant van het water ligt heel wat natuur. Die trekt in de lente broedvogels aan en in de winter overwinteren er watervogels. Bovendien zijn diersoorten zoals de bever en de otter er de afgelopen jaren teruggekeerd. De luide feestboten verstoren de habitat en kunnen die dieren wegjagen. Het effect meten op fauna en flora is moeilijk, maar een Nederlands onderzoek geeft wel aan dat er een effect is", beargumenteert De Keersmaecker.