Provincie gaf Truiens bedrijf extra uitstel voor verlaging PFOS-normen 

Na onderzoek in de Melsterbeek in Sint-Truiden, wilde Natuurpunt Limburg en Oost-Brabant een verder onderzoek naar de oorsprong van de vervuiling. "Onderzoek naar de vissen in de beek toonde dat het PFOS-gehalte die gemeten werd in de vissen 132 µg/l (microgram per liter, nvdr.) was, terwjil de normen in de Zeeschelde maar 32µg/l zijn", getuigt Ronald Jacobs van Natuurpunt Oost-Brabant & Limburg. "We maakten ons zorgen en hebben daarom de vergunningen opgevraagd van de omliggende bedrijven die PFOS mochten lozen in de riolering die in de Melsterbeek uitkomt."