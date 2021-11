R4 in Zelzate wordt (voorlopig) niet omgevormd, want vergunning werd niet verleend: "Niet leefbaar voor gemeente"

De R4 West en Oost tussen Gent en Zelzate wordt binnenkort heringericht, dankzij een grote investering in het hele Gentse havengebied. "Die herinrichting is broodnodig", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "De verkeersveiligheid voldoet vandaag niet. Daar gaan we iets aan doen. Autobestuurders kunnen in de toekomst op de R4 blijven rijden zonder kruispunten tegen te komen, maar de grootste verbetering komt er eigenlijk voor de fietsers." Er komen onder meer nieuwe fietsbruggen en -tunnels.



Het project, dat de titel R4WO kreeg, zou ook moeten zorgen voor een grotere leefbaarheid in de kanaalzone en een veilige verbinding tussen de woonkernen. Maar volgens burgemeester van Zelzate Brent Meuleman (Vooruit) houdt Vlaanderen niet genoeg rekening met de leefbaarheid in zijn gemeente. Zelzate gaf dan ook een negatief advies. En nu heeft het Departement Omgeving ook geen vergunning gegeven voor de werken voeren op het grondgebied van Zelzate.

