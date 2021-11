Opening carnavalsseizoen Maasmechelen: voorlopig gaat het nog door, maar situatie wordt nauw opgevolgd

In Belgisch Limburg wordt de start van het carnavalsseizoen niet zo massaal gevierd als in Nederland, maar toch wordt ook hier alles op de voet gevolgd. Burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen: "Er wordt gemonitord van dag tot dag, we zullen zien wat de situatie in Maasmechelen is, maar op dit ogenblik is er geen reden om af te wijken van de nationale maatregelen. Op dit moment is het zo dat je een coronapas zal nodig hebben voor deze opening in openlucht aan het Pümpke in Maasmechelen."

Ook in Lanaken wordt met een coronapas gewerkt voor de carnavalsopening op het Kerkplein.