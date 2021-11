Patiënt met hersentumor van operatietafel gehaald in UZ Leuven: “Bed nodig voor covidpatiënt”

“Het begint een groter probleem te worden. Vorige week zijn we aan onze opschaling begonnen en ondertussen kijken we van dag tot dag welke ingrepen er wel kunnen doorgaan en welke we moeten uitstellen. Een bed is een bed en als dat bed bezet is dan moeten we jammer genoeg keuzes maken. Dan kijken we naar welke ingrepen we kunnen uitstellen met het minste kans op schade”, vertelt professor Van Loon. Ook vanmorgen zijn er operaties uitgesteld. “Momenteel wordt er voor volgende week bekeken welke operaties er gepland zijn en of er operatiezalen kunnen sluiten. En dat zal nog even duren, want de vierde golf is bezig en we weten niet hoe die gaat verlopen”, klinkt het.