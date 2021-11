Politie wordt ingezet voor wedstrijd KRC Genk - West Ham: "We zijn voorbereid op incidenten"

"Het hotel zit al goed vol", zegt Noël van hotel Ecu in Genk. "We hebben zo'n 50 kamers en de helft daarvan is gevuld met supporters uit Engeland en daar zullen er vandaag nog bijkomen." Op de vraag of Noël vreest voor incidenten, blijft hij rustig: "We laten het een beetje op ons afkomen, meestal blijft het in het hotel rustig, dan drinken ze een pintje en daarna gaan ze de stad in."