Portugezen moeten op 30 januari (vervroegd) naar de stembus

Portugal zit momenteel in zwaar economisch weer door de coronacrisis, die onder meer de vitale toeristische sector zwaar heeft getroffen.

Het is afwachten of vervroegde verkiezingen een oplossing zullen brengen, want opiniepeilingen geven aan dat noch links noch rechts in staat zal zijn om een stabiele meerderheid op de been te brengen. De socialistische PS van premier Costa zou met 36 procent de grootste partij blijven, terwijl de centrumrechtse PSD op 27 procent zou blijven steken. Mogelijk spint het populistische "Chega" ("Genoeg") wel electoraal garen bij de politieke crisis in Portugal.