Rekenhof maakt brandhout van Brusselse rekening 2020, bevoegd minister Gatz werkt aan plan van aanpak

Volgens De Tijd is er sprake van een waslijst aan mankementen. Zo zou er een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering zijn geboekt: een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro.

"Dat is een blunder die we verder gaan onderzoeken", zegt de Brusselse bevoegde minister Sven Gatz. "Ik heb aan mijn administratie een plan van aanpak gevraagd. Ik wens een dergelijk rapport van het Rekenhof niet meer mee te maken."

Over de problemen bij de Brusselse instellingen zegt Gatz dat die niet langer aanvaardbaar zijn. "We moeten ervoor zorgen dat we de juiste cijfers op het juiste moment krijgen. We werken daarvoor sinds zes maanden aan een plan van aanpak, 'Optiris', om de synergie tussen de verschillende diensten te verbeteren en hen in het gareel te dwingen, ook wat de uitwisseling van gegevens betreft."

Dat de Brusselse schuld tussen 2016 en 2020 met 90 procent is gestegen, is volgens Gatz "een berekend risico met de huidige lage rentelasten". Hij wijst ook op de gevolgen van coronacrisis.