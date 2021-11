Vaccin tegen humaan papillomavirus voorkomt bijna 90 procent van de baarmoederhalskankers 

Bij meisjes die op 12 of 13-jarige leeftijd werden ingeënt, is de impact het grootst. Daar komen 87 procent minder baarmoederhalskankers en 97 procent minder afwijkende uitstrijkjes voor. Bij meisjes die tussen 14 en 16 jaar werden ingeënt, concludeerden de onderzoekers 62 procent minder baarmoederhalskankers en 75 procent minder afwijkende uitstrijkjes. En in de leeftijdsgroep die werd gevaccineerd tussen 16 en 18 jaar was er een vermindering van 34 procent van het aantal baarmoederhalskankers en 39 procent van het aantal afwijkende uitstrijkjes.