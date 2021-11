Roostering in varkensstal Klerken begeeft het: 8 varkens verdrinken

De landbouwers merkten op dat een stuk van het rooster in de varkensstal weggezakt was. 12 dieren lagen toen al te spartelen in de mestput onder het rooster. Die mest is vrij vloeibaar en stond meer dan een meter hoog. Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek kon nog 4 varkens redden. Daarvoor moesten de brandweermannen in de aalput kruipen om de dieren een voor een eruit te tillen. 8 varkens konden niet op tijd gered worden en verdronken.

In de stal zaten 24 varkens. De landbouwers konden de dieren die niet in de put waren gevallen, zelf in veiligheid brengen. Het gebeurt geregeld dat varkens door een rooster zakken. Die gaan soms stuk door de ammoniakdampen van de mest.