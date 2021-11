"Sint-Niklaaskerk staat in brand": noodcentrale 112 krijgt oproepen, maar was test voor Lichtfestival Gent

"The big fire of Ghent that never happened": zo heet de lichtinstallatie van de Oostenrijkse kunstenaar Michael Langeder. In 2011 was het kunstwerk - dat toen te zien was in de toren van het Belfort - één van de publiektrekkers van de eerste editie van het Lichtfestival. 10 jaar later komt het kunstwerk terug naar Gent, dit keer in de Sint-Niklaaskerk.

Het lichtfestival begint pas op 10 november, maar de installatie in de kerk werd gisteren rond 20 uur al even uitgetest. Het zag er blijkbaar erg geloofwaardig uit, want de noodcentrale kreeg 6 oproepen binnen van ongeruste Gentenaars. De oproepen werden echter niet doorgegeven aan de Gentse brandweer, want de noodcentrale was op voorhand ingelicht dat de installatie zou worden uitgetest.

De komende dagen zullen er nog meer lichtinstallaties getest worden in de Gentse binnenstad. Op vrijdagavond, tussen 17 en 21 uur, zal ook de Sint-Niklaaskerk nog eens "in brand" staan.