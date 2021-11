Stad Gent renoveert 200 woningen van kwetsbare gezinnen

De stad Gent trekt 6 miljoen euro uit voor het project "Gent knapt op". De bedoeling is dat 200 woningen van kwetsbare gezinnen binnen 5 jaar duurzaam gerenoveerd zijn. De stad deed dat de voorbije jaren al voor 85 woningen, met geld van Europa. Maar de stad neemt het project nu zelf in handen, omdat ze vindt dat nog veel woningen een opknapbeurt kunnen gebruiken.

"Het gaat bijvoorbeeld om werken die vocht bestrijden en de elektriciteit veiliger maken", verduidelijkt Heidi Tency van de stad Gent. "Daarnaast willen we woningen ook energiezuiniger maken, door bijvoorbeeld glas te vervangen of het dak te isoleren." Per woning wil Gent 30.000 euro betalen.

Nog niet alle 200 woningen zijn geselecteerd. Je kan je dus nog steeds kandidaat stellen voor de steun op de website van Gent Knapt Op.