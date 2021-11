Steeds minder reeën in het Zoniënwoud: "Te veel mensen komen hier wandelen"

Reeën zijn de typische diersoort van het Zoniënwoud, maar toch komen ze steeds minder vaak voor. Koen van Muylem van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek vermoedt dat er minder reeën zijn omdat we meer gaan wandelen in het woud. “De exacte reden waarom het er zo veel minder zijn, zijn we nog aan het onderzoeken. Maar we hebben wel sterke vermoedens dat het komt door de recreatiedruk. Er komen namelijk steeds meer mensen wandelen in ons bos, wat ook negatieve gevolgen heeft."