Tessenderlo Chemie wil plannen voor nieuwe gascentrale bijsturen en opnieuw indienen

Tessenderlo Chemie viel bij die veiling uit de boot met zijn plannen voor een nieuwe gascentrale. Maar de chemiegroep zegt dat het zijn plannen zal bijsturen en opnieuw zal indienen. "Tessenderlo Group blijft de evolutie van de elektriciteitsmarkt in België van nabij opvolgen", benadrukt het bedrijf. "Op basis van de bestaande beschikbare productiecapaciteit en de verwachte evolutie van de elektriciteitsvraag in België, blijft de groep de nood zien aan hoogtechnologische, stuurbare capaciteit in de energietransitie."