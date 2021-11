Tunnels onder Operaplein in Antwerpen afgesloten door herstellingswerken: "Te hoge voertuigen beschadigen bovenkant"

De Jeanne en Jos Brabantstunnel onder het Operaplein in Antwerpen zijn sinds 6 uur vanmorgen afgesloten. Het automatisch brandblussysteem in de tunnel is namelijk aan herstelling toe. De tunnels zijn nochtans pas sinds mei vorig jaar geopend. "Er zijn vaak te hoge voertuigen die de tunnel willen inrijden en daardoor beschadigingen aanbrengen", verduidelijkt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.