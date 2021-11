Universiteit Antwerpen opent spirituele ruimte: "Symbool van boom komt in elke religie terug" 

Die boom als symbool in de ruimte is niet toevallig gekozen. Hij komt namelijk in zowat alle religies terug. Dat is belangrijk, legt Gert uit, de universiteit is pluralistisch en staat dus open voor alle levensbeschouwingen. Iedereen moet zich welkom voelen. "In de Joods/Christelijke gemeenschap komt de boom vaak terug. Als levensboom, of in het aards paradijs. In de Koran worden heel veel bomen vermeld, de Boedha vond verlichting onder een boom. En vroeger was het een vrijzinnige traditie om een vrijheidsboom op elk dorpsplein te plaatsen. We hopen dat iedereen zich thuis zal voelen."

De Narthex is elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur vrij te bezoeken (ingang via Prinsstraat 13).