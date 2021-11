36-jarige verdachte van ontvoering Australische Cleo (4) officieel beschuldigd, maar toont weinig emotie in rechtbank

Hij is de enige verdachte in een zaak die wekenlang veel aandacht kreeg in Australië. De 4-jarige Cleo Smith verdween 18 dagen geleden tijdens een kampeertocht 's nachts uit haar tent en werd later teruggevonden in een woning een de westelijke kustplaats Carnarvon. Ze was naar verluidt met speelgoed aan het spelen toen de politie een inval deed. Een cruciale tip van buurtbewoners over de wagen van de man leidde de politieagenten uiteindelijk naar het huis van Kelly.

Kelly zelf was niet in de vergrendelde woning aanwezig op het moment van de inval, hij zou op straat zijn gearresteerd. Hij wordt door buurtbewoners beschreven als "stil" en "een eenzaat".