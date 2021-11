Vlassenbroek moet Vlaanderen mee beschermen tegen hoogwater: “Tandem van waterbescherming en natuurontwikkeling”

Het gebied, goed voor zo’n 240 hectare, bestaat uit twee delen, een noordelijk, lager gelegen deel, en een zuidelijk dat hoger gelegen is. Het noordelijke gebied zal één à twee keer per jaar overstromen wanneer er stormtij is op de Schelde. In het zuidelijke deel zal dat enkel bij extreme weersomstandigheden gebeuren, zowat één keer om de vijftig jaar. De dijk tussen de Vlassenbroek en de Schelde wordt daarvoor verlaagd, en achterin het gebied komt een nieuwe, hogere ringdijk die de achterliggende regio’s moet beschermen tegen het water.