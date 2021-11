In de Verenigde Staten worden voortaan ook kinderen van 5 tot 11 jaar gevaccineerd. Ze kunnen twee prikken krijgen van het Pfizer-vaccin, weliswaar met een aangepaste, kleinere dosis. De VS is daarmee het eerste land dat zo'n algemene vaccinatiecampagne opzet voor zo jonge kinderen. Kom er meer over te weten in bovenstaande video.