Vanaf 2023 wordt renovatie verplicht bij aankoop energieverslindende woning, hoe begin je daar aan?

"In elk geval is het belangrijk om het totale plaatje te bekijken", zegt Eline D’hooghe. "Want het zou jammer zijn als je eerst je dak isoleert en dan, als je aan de muren begint, moet vaststellen dat door de dikke muurisolatie het dak niet meer voldoende oversteekt."

Om te voorkomen dat je je op die manier vastrijdt, raadt D’hooghe aan om je te laten ondersteunen door een architect, een energie-adviseur en een deskundige aannemer. "Zo komt je niet voor vervelende verrassingen te staan."

Maar soms als het huis echt in heel slechte staat is, is het beter om het meteen af te breken. Maar dan moet je ook veel materiaal weggooien dat misschien wel nog bruikbaar is. "En hier zit je dan in de tweestrijd tussen het energiezuinig verhaal en het hergebruik van materiaal. Dat is ook een grote uitdaging voor de toekomst om die twee met elkaar te rijmen", zegt D’hooghe.