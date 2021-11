Premier De Croo geeft speech voor lege zaal op klimaattop: "Vertekend beeld, echt werk gebeurt achter de schermen"

De man die de beelden op sociale media plaatste, maakte van enkele milliseconden gebruiken om het beeld stil te zetten en een screenshot te nemen. Het beeld van de lege zaal kwam immers amper in beeld. De persoon in kwestie vraagt zich onder meer af waarom de media beweren dat De Croo "voor andere wereldleiders" spreekt, maar dat er in feite niemand in de zaal zit (wat niet onjuist is, onder meer hier bij VRT NWS was er een bericht "over de verzamelde wereldleiders", nvdr). "Weggesmeten belastinggeld" is ook een claim die terugkomt op sociale media, onder meer vanuit de oppositie.