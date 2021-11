3.500 rozen voor op lege graven in Mechelen: “Zielig hoeveel graven er zijn waar niemand naar omkijkt”

“Wij voorzien een 3.500 rozen die we op de lege graven gaan leggen”, vertelt Natascha Rylant.” De bedoeling is dat er op elk graf een bloem gelegd wordt. Wij hopen iedereen die het kerkhof bezoekt te kunnen inspireren om dat ook te doen. Er zijn veel graven leeg, sowieso de perken van overleden soldaten, maar we zien ook graven zonder bloemen van mensen die meestal geen familie meer hebben.”