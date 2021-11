81 bedrijven investeren in Vlaamse ondernemingen dankzij Brexit

Flanders Investment & Trade kreeg de opdracht om actief op zoek te gaan naar bedrijven die hun plannen wilden wijzigen door de Brexit. Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist vroeg die cijfers op. Dat schrijft De Tijd vandaag. De meeste investeringen gebeuren in Antwerpen. Daar staat de teller op 35. In de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen gaat het telkens om 13 à 14 investeerders. En zo'n 5 bedrijven investeren in de provincie Limburg. In totaal levert dat 2.755 extra jobs op, maar dat compenseert de jobs die verloren zijn gegaan door de Brexit.

Het gaat volgens Flanders Investment & Trade vooral om 2 soorten bedrijven. Enerzijds gaat het om bedrijven van buiten de Europese Unie, die het Verenigd Koninkrijk als toegangspoort tot de Europese markt wilden gebruiken, maar dat door de Brexit niet meer kunnen doen. Anderzijds zijn er ook ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk die vlot willen verder werken in de Europese Unie, net zoals voor de Brexit. Door te investeren in Vlaamse magazijnen, kantoren of fabrieken vermijden die bedrijven heel wat logistieke problemen en geraken ze aan de juiste certificaten en papieren.