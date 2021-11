Bilzense brasserie maakt komaf met technologische kopzorgen: "Wij printen en installeren coronapas van klanten zelf"

Naar aanleiding van de invoering van het coronacertificaat in horecazaken zette Inge Jamaers van brasserie Chopin haar IT-medewerker aan het werk. “Toen het nieuws bekend raakte dat het tonen van de QR-code bij binnenkomst verplicht werd, begonnen heel wat vaste klanten te zuchten”, vertelt de zaakvoerster. “Voor wie niet vertrouwd is met de computer of de smartphone is het geen koud kunstje om aan het coronacertificaat te geraken. Daarom installeerden we een ticketbalie, uitgerust met computer, printer en kaartlezer. Een groot succes, zo bleek. We hebben al meer dan honderd klanten geholpen."