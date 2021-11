Britten vieren Guy Fawkes Day: ontdek hier het verhaal van de man van wie je vast en zeker het masker kent

36 tonnen buskruit

We schrijven 5 november 1605. Koning James I, die twee jaar daarvoor Elizabeth I is opgevolgd, maakt zich klaar om het parlementaire jaar plechtig te openen. Kort voor de ceremonie zal beginnen, doorzoekt de paleiswacht de kelders van het gebouw. Daar ontdekken ze tot hun verbijstering zesendertig tonnen buskruit, en een man met een tondeldoos, de voorloper van de aansteker, in aanslag. Guy Fawkes, een oud-militair met kennis van explosieven.