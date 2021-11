Brouwerij Boon geeft fakkel door van vader op zonen bij de voorstelling van een nieuw bier

De overdracht naar Jos en Karel is al enkele jaren aan de gang, want alle taken binnen een brouwerij geef je niet zomaar door. Daarbij komt nog dat ze van kinds af aan rondlopen op de brouwerij. “We zijn hier opgegroeid. Het is deel van ons leven en van wie we zijn”, vertellen Jos en Karel Boon. “We hielpen al van jongs af aan mee in de brouwerij. Er was altijd wel wat te doen of te zien. En regelmatig gingen we met onze papa andere brouwerijen bezoeken. We zijn er dus echt in opgegroeid.”