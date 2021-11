Leuvense burgemeester Ridouani spreekt van op afstand op klimaattop in Glasgow: hoe Leuven tegen 2030 haar co2-uitstoot met 80% wil verlagen

Voor dit innovatief bestuursmodel werd Leuven door Europa bekroond tot Europese Innovatiehoofstad. "Zo hebben we door de jaren heen ons mobiliteitsbeleid veranderd, en hebben we duizenden mensen geholpen hun woning beter te isoleren en op die manier hun energiefactuur te verlagen", gaat Ridouani verder. "We zijn ook veel beter georganiseerd wat betreft het circulaire; we verbruiken veel minder materiaal en gooien minder weg, en je ziet dat dat toch bijdraagt aan het verlagen van de CO2-uitstoot in onze stad. En het is net die aanpak die men internationaal zeer vernieuwend vindt en ik ben toch fier dat ik dat mag brengen op de klimaattop in Glasgow.”