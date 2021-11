Cafébazin Peggy in Blankenberge sluit voor de winter omdat ze het coronapaspoort niet kan bolwerken

In de winterperiode, wanneer het kouder wordt, gaat cafébazin Peggy ander werk zoeken, maar de komende weken blijft ze nog even open. "Pinten tappen, bedienen, scannen én ook vaste klanten weigeren. Onze beleidsmakers staan niet stil bij de impact van zo’n maatregel. Ik moet mij als cafébazin constant zorgen maken: "Staat die CO2-meter niet te hoog? Heb ik van die nieuwe klant de QR-code al gescand? Is het wel allemaal in orde?" Hoe kan een mens in godsnaam zo werken? Dat is toch niet meer te doen!"

In de lente, wanneer het warm genoeg is om buiten te zitten, wil Peggy haar café terug openen. "Ik wil op een normale manier kunnen heropenen zonder coronapas, want nu gaat het niet meer als zelfstandige alleen in de zaak", besluit Peggy.