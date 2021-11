CHECK - Nee, "Pfizergate" betekent niet dat Pfizer studieresultaten over het coronavaccin heeft vervalst

Factcheckers van de Franstalige openbare omroep RTBF interviewden farmacieprofessor Jean-Michel Dogné (Universiteit van Namen) over de zaak. Hij wijst op de beperkte impact van mogelijke problemen bij die ene onderaannemer: "Tientallen onafhankelijke studies over veel grotere patiëntengroepen hebben de werkzaamheid en de veiligheid van het Pfizer-vaccin sindsdien bevestigd, in verschillende landen en voor verschillende varianten."

Ook geneeskundeprofessor en experte biomedische ethiek Jill Fisher, die in het BMJ-artikel aan bod komt, waarschuwde in een interview met CBS17 voor "onnodige ongerustheid" over dit verhaal. En zelfs auteur Paul Thacker sprak in een interview met CBS17 zijn vrees uit dat "mensen dit gaan gebruiken om een politiek standpunt naar voren te brengen".

De FDA, het bevoegde controleorgaan, reageerde eveneens al op "Pfizergate". Zonder in te gaan op de details van wat omschreven wordt als een "lopende kwestie", stelde het agentschap "het volle vertrouwen te hebben in de gegevens die werden gebruikt om de autorisatie en goedkeuring van het Pfizer-vaccin te ondersteunen".



Aan de werkzaamheid of veiligheid van het Pfizer-vaccin hoef je dus, op basis van dit verhaal, als gevaccineerde in ons land niet te twijfelen. De kwestie kadert wel in een bredere discussie over het belang van het volgen van medische en ethische protocollen en over voldoende scherp overheidstoezicht op klinisch onderzoek.