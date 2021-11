Circusplaneet organiseert circuslessen voor senioren: "Beginnen met jongleren"

Binnenkort zijn niet alleen de kleinkinderen ster van het familiefeest, ook de grootouders zullen een circusperformance kunnen geven. Want in de circuskerk in Malem kunnen senioren sinds kort circusles volgen. "Ze zullen nog niet onmiddellijk met een trapezium in de nok van de kerk hangen, maar we mogen ze niet onderschatten", zegt Matthias Vermael, algemeen coördinator van Circusplaneet.

De lessen worden aangepast aan het fysiek niveau van de deelnemers. "Er is altijd een ludiek spel als opwarming, waarin de focus op bewegen ligt. Zo komen we wat los. Maar ze leren ook jongleren met sjaaltjes en balletjes, wat diabolo en evenwichtstechnieken."