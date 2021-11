Viroloog Van Gucht schetst coronascenario's en wijst op druk op de zorg: "In realiteit minder bedden dan in theorie"

Doordat er ook in de ziekenhuizen veel medewerkers ziek zijn, zijn er in de realiteit minder ziekenhuisbedden beschikbaar dan in theorie. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. In het slechtste geval gaat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg tegen eind deze maand pieken op meer dan 1.000, maar als we onze nauwe contacten beperken kunnen we dat cijfer in het beste geval halveren tot de kritische drempel van 500. Uit nieuwe data blijkt intussen dat er als gevolg van de vaccinaties minder mensen op intensieve zorg belanden dan vroeger.