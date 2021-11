Dreigend personeelstekort in ziekenhuis van Tielt: personeel valt uit door corona of zieke kinderen

Ook in onze provincie zien de ziekenhuizen steeds meer coronapatiënten binnenkomen. Maar in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt zit het probleem vooral bij het eigen personeel. Medewerkers moeten thuis blijven door een coronabesmetting of omdat hun kinderen positief testten.



Vooral op de personeelsdienst van Tielt was het op een bepaald moment erg krap: "Op één iemand na was iedereen ziek ofwel in quarantaine", zegt directeur Peter Lauwyck van het ziekenhuis van Tielt. "Dat is vervelend natuurlijk, ik denk maar aan de betaling van de lonen op het einde van de maand." Maar de directeur blijft positief: "We zitten krap, maar we krijgen het nog rond, ook al vraagt het heel wat creativiteit."