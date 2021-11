Waarom verliezen veel mensen hun reukvermogen bij covidbesmetting? Nieuw onderzoek licht tipje van de sluier op

Neuroloog Paul Boon (UZ Gent), zelf niet betrokken bij het onderzoek, bevestigt. "Dit is een belangrijke brok nieuwe informatie. Het virus lijkt niet langs de reukzenuw binnen te dringen in de hersenen en dat is hoopgevend. Een van de zorgen die we hadden is dat het coronavirus in staat is om hersenweefsel te beschadigen. In het licht van dit onderzoek lijkt dat minder waarschijnlijk."