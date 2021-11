Eerste dossier zonnepanelenfraude: straffen tot 4 maanden cel

De rechtbank van Hasselt heeft zich vandaag over twee van zes dossiers rond zonnepanelenfraude gebogen. Vanaf 1 augustus 2012 kreeg een eigenaar van zonnepanelen nog groene stroomcertificaten van 90 euro, voor die datum was dat 210 euro. Maar, de installateur van zonnepanelen uit Hasselt zette de factuur nog op een vroegere datum, om zo toch een grotere tussenkomst te krijgen. Ook de keurder deed dat in zijn verslagen.