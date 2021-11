Eerste museum waar je door de opslagplaats mag wandelen: Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam

En wat bijzonder is: als bezoeker kun je er gewoon in. Dat is een internationale primeur: Rotterdam heeft nu het eerste museum dat zijn opslagplaats open zet voor het publiek. Wereldwijd tonen musea doorgaans maar 6 tot 10 procent van wat ze in huis hebben. De rest wordt opgeslagen in kelders en op zolders. In Depot Boijmans Van Beuningen kan je op eigen houtje ronddwalen, geleid door QR-codes of je kan met een gids echt achter de schermen kijken.