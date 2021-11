Familie Appeltans kapt illegaal 1.5 hectare waardevol bos in kasteelpark Jongenbos: "Ecologisch enkele decennia achteruit"

De afgelopen 7 jaar kapte de familie Appeltans, die afkomstig is van Sint-Truiden, illegaal 8,9 hectare bos in Hoestelt en nu bijna 1,5 hectare bos in het kasteelpark Jongenbos in Kortessem. De familie is eigenaar van het kasteelpark, maar had geen vergunning voor de totaalkap.