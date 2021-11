Minister van Klimaat Khattabi: "Kloof die Vlaanderen laat vallen onoverbrugbaar voor Brussel en Wallonië"

De Vlaamse klimaatplannen om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten maken het voor België onmogelijk om de door Europa vooropgestelde doelstelling van 47 procent reductie te halen. "De kloof die Vlaanderen laat vallen is onoverbrugbaar door Brussel en Wallonië. Als we emissierechten zullen moeten betalen, zullen we moeten onderhandelen over de verdeling van de factuur", waarschuwt minister Zakia Khattabi in "Terzake".