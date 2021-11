Gemeente Maldegem investeert half miljoen euro in bewakingscamera's

Wie in het centrum van Maldegem rondloopt, is gezien. Of toch op camera. Want Maldegem investeert in 3 types van camera's. Er komen enkele vaste camera's, aan het gemeentehuis en aan het Sint-Annakasteel. Daarnaast zijn er ook mobiele camera's, die gebruikt kunnen worden bij grotere evenementen. Als laatste werd er ook geïnvesteerd in ANPR-camera's. Die worden ingezet in politievoertuigen en voor trajectcontrole.

Het bestuur hoopt met de camerabewaking preventief criminaliteit te verminderen. "Mensen weten nu dat er camera's hangen, dus ze zijn sowieso al gewaarschuwd", zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD). "Daarnaast zetten we ook in op het verbaliseren, zo zal het zeker geen tweede keer gebeuren. Het is misschien wat vrijheidsbeperkend, maar ten opzichte van de impact die het heeft op handhaving en de veiligheid, is dat te verwaarlozen."