Driemaal goud voor Gent op het WK voor koren

Het was de eerste keer dat ze deelnamen, maar de koorzangers van de Gentse groep Furiant-Arte gingen onmiddellijk met twee gouden medailles naar huis. Samen met de koorzangers van Koreolis kon Gent al drie medailles pakken.

Het was een uitdaging om er na corona terug in te vliegen. "We waren ongeveer anderhalf jaar één van de gevaarlijkste hobby's die je kon hebben", vertelt dirigent Steve De Veirman van Arte Musicale. "Dus we zijn pas in september kunnen heropstarten, we hebben ongeveer 10 keer kunnen repeteren voor dit toernooi. Vocaal waren we snel terug op niveau en we hebben een mooi resultaat kunnen boeken. We hebben er hard voor gewerkt."