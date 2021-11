Gent verplicht mondmaskers tijdens het Lichtfestival: "Kleine moeite om het veiliger te laten verlopen"

Van woensdag 10 tot en met zondag 14 november vindt de vijfde editie van het Lichtfestival plaats in Gent. En dat is voor het eerst met een reeks maatregelen, gezien de stijgende coronacijfers. Het is misschien jammer voor de selfies, maar de mondmaskers zijn verplicht op het parcours. Volgens schepen van Evenementen Annelies Storms staat de veiligheid voorop. "Selfies met of zonder mondmaskers, dat maakt niet uit. Ik denk dat het belangrijker is dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het festival, dan die ene goeie selfie zonder masker."

Het festival vindt plaats in openlucht zonder Covid Safe Ticket, maar op het parcours is een mondmasker dus wel verplicht. Daarnaast werden al eerdere maatregelen genomen om voldoende afstand tussen de deelnemers te creëren. Zo heeft het parcours geen vast begin- of eindpunt en geen drank- of eetstanden waar bezoekers samentroepen. Het parcours is ook langer dan tijdens de voorbije edities, om de bezoekers meer te spreiden. En iedereen volgt één richting.