"Extreem onmenselijk": Japanse terdoodveroordeelden klagen aan dat ze pas enkele uren voor executie verwittigd worden

In Japan is het de gewoonte om terdoodveroordeelde gevangenen pas enkele uren op voorhand te verwittigen van hun executie. "De overheid in Japan doet dit om te voorkomen dat de gevangenen lange tijd moeten lijden", meldt de advocaat van de twee gevangenen aan Reuters. "Maar dat is geen goede reden, in het buitenland krijgen gevangenen de tijd om na te denken over het einde van hun leven en zich daar mentaal op voor te bereiden."