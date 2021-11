Grootste walvissen eten veel meer dan gedacht, wat hun rol als ingenieurs van het ecosysteem nog versterkt

"50 jaar nadat we gestopt zijn met de walvisjacht, leren we nog steeds bij over de impact ervan. Het oceaansysteem is niet meer hetzelfde", zei marien bioloog Matthew Savoca van de Stanford University, de hoofdauteur van de nieuwe studie die over het onderzoek is gepubliceerd.

"Onze resultaten zeggen dat als we de walvispopulaties herstellen tot het niveau van het begin van de 20e eeuw, voor de massale walvisvangst, we een groot deel van de verloren functies van de oceanische ecosystemen zullen herstellen" zei paleontoloog Nicholas Pyenson. "Het kan een aantal decennia duren voor we er de voordelen van zien, maar onze studie is het duidelijkste bewijs tot nu toe voor de enorme rol die grote walvissen spelen op onze planeet."

Pyenson is de curator van de afdeling fossiele zeezoogdieren in het National Museum of Natural History van het Smithsonian Institute en een van de auteurs van de studie.